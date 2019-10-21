Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid'i ağırlayacak Galatasaray'da tek hedef galibiyet. Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan 7 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 3, eflatun-beyazlılar da 4 kez sahadan galip ayrıldı. Peki, Galatasaray - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
GALATASARAY - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray ile Real Madrid arasındaki maç 22 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 3. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1- PSG
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|4
|6
|2- Club Brugge
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|3- Galatasaray
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|4- Real Madrid
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
Karşılaşmanın detayları için bir sonraki sayfalara geçiniz...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.