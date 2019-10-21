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  • 21.10.2019 10:35
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 13:44

maçı ne zaman, hangi kanalda? 2019 Şampiyonlar Ligi ?

maçı için heyecan dorukta! Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray, İspanya devi Real Madrid'i konuk edecek. Sarı-Kırmızılılar, Real Madrid'i yenerek Devler Ligi'ndeki iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi ?

Galatasaray-Real Madrid maçı hangi kanalda?

Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid'i ağırlayacak Galatasaray'da tek hedef galibiyet. Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan 7 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 3, eflatun-beyazlılar da 4 kez sahadan galip ayrıldı. Peki, Galatasaray - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Real Madrid arasındaki maç 22 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 3. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. P
1- PSG 2 2 0 0 4 0 4 6
2- Club Brugge 2 0 2 0 2 2 0 2
3- Galatasaray 2 0 1 1 0 1 -1 1
4- Real Madrid 2 0 1 1 2 5 -3 1

Karşılaşmanın detayları için bir sonraki sayfalara geçiniz...

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