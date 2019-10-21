Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid'i ağırlayacak Galatasaray'da tek hedef galibiyet. Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan 7 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 3, eflatun-beyazlılar da 4 kez sahadan galip ayrıldı. Peki, Galatasaray - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Real Madrid arasındaki maç 22 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 3. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. P 1- PSG 2 2 0 0 4 0 4 6 2- Club Brugge 2 0 2 0 2 2 0 2 3- Galatasaray 2 0 1 1 0 1 -1 1 4- Real Madrid 2 0 1 1 2 5 -3 1