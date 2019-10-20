



Beşiktaş'ın 34. başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları;

Profesyonel çizgide devam edeceğiz. Daha fazlasını yapmalıyız. Olduğum süreçte beceremedik. Bazı halkalar eksik kaldı.

Abuk subuk transfer istemiyorum. İsraf yok. Her imza için 10 kere düşünmemiz gerekecek. Dikkatli olmalıyız. İlk icraatım mazbata almak olacak. Mali sorunları çözeceğiz. Ödemeler yapılması gerekiyor. Bunları masaya yatıracağız. Derbiye takımı motive etmek istiyorum.

Hoca çok kıymetli, hocanın başarılı olacağını düşünüyorum. Olmadığı süreçte karşılıklı değerlendirme olacaktır.



Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı olan Ahmet Nur Çebi, artık birlik ve beraberlik zamanı olduğunu söyledi.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılan seçimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yeni başkan Çebi, "Benim için onurlu bir görev. Zor günlerde de güzel günlerde de birlikte olacağım büyük aşkımla, Beşiktaş camiamla başkan olarak kucaklaştım. Yönetici arkadaşlarımla beraber artık biz varız. Çoğalacağız, mücadele edeceğiz. Bu saate kadar bir seçim rekabeti içerisindeydik. Artık birlik ve beraberlik zamanı. Camiayı bize destek vermeye, akıl vermeye birlikte mücadele etmeye davet ediyorum. Türk futbolu ve Beşiktaş'ım adına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı camiada kongreye etki ettiği iddia edilen blok oylar hakkında da konuşan Çebi, "Bu bir leke olarak konuşuluyor. Bunun böyle olmadığını ispat eden camiama teşekkür ediyorum. Beşiktaş camiası böyle olmadığını gösterdi." diye konuştu.

OCAK AYINA KADAR DEVAM

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya olan inancını yineleyen Çebi, "Ben hocamızı başarılı olarak görüyorum. Şu anda başarabileceğine inancım var. Ocak ayına kadar zaten hiç tartışmasız devam etmek istiyorum. Hocamın o tarihe kadar başarabileceğine hiç şüphem yok. Bir sorun olursa hocam gereğini yapabilecek değerde ve kalitede biri. Türk futbolunun değeridir. Kendisinin de yapacağı değerlendirmeler olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Nur Çebi, bir basın mensubunun "Yarın kulüpte yapacağınız ilk iş nedir?" sorusuna "Mazbata almak." cevabını verdi.