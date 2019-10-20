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  • 20.10.2019 13:50
  • Son Güncelleme: 20.10.2019 13:50

'da hazırlıkları sürüyor! Falcao ve Feghouli...

, Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında İspanya ekibi ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Madrid maçı öncesi dikkat çeken detay! Falcao...
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yönetiminde antrenman salonda core stabilizasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana kısmında ise gruplar halinde ayak tenisi oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda , fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel bir çalışırken, dün yapılan antrenmanın ardından hafif ağrıları oluşan Sofiane Feghouli ise bugün tedbir amaçlı olarak fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdi.



, maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 21.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Teknik Direktör Fatih Terim ve bir oyuncu saat 20.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi'nde düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

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