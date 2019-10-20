Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılıklı gollerin atıldığı ikinci yarıda Alanyaspor bulduğu 3 golle durumu 5-2'ye getirdi ve dün kaybettiği liderliği geri aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında sol taraftan son çizgiye gelen Cisse topu içeri çevirdi ancak meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.
9. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol tarafta topla buluşan Fernandes ceza sahasındaki Bakasetas'ı gördü ancak savunma araya girerek Yunan futbolcuya vuruş izni vermedi.
16. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Alanyasporlu Bakasetas ön direğe yükselttiği topa iyi yükselen Ceyhun'un kafa vuruşu kaleci Gökhan'ın sağından geçerek ağlarla buluştu. 1-0
22. dakikada Rizesporlu Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda Diomande kafayı vurdu ancak top üstten dışarı gitti.
29. dakikada soldan kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Junior Fernandes çizgiye kadar koşu yaparak yerden ceza sahasına gönderdiği topa Efecan'ın dokunmasıyla kaleciyi de geçen topa Cisse'nin şutu ağlarla buluştu. 2-0
36. dakikada Alanyaspor atağında sağ kanattan son çizgiye kadar inen Onur topu kale sahasına çevirdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Cisse'nin yakın mesafeden şutu kaleci Gökhan'dan döndü, dönen topu tekrar gönderen Cisse'nin şutunu yine Gökhan çevirdi. Tekrar kendine gelen topa gelişine vuran Cisse'nin şutu az farkla auta çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında sol taraftan son çizgiye gelen Cisse topu içeri çevirdi ancak meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.
9. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol tarafta topla buluşan Fernandes ceza sahasındaki Bakasetas'ı gördü ancak savunma araya girerek Yunan futbolcuya vuruş izni vermedi.
16. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Alanyasporlu Bakasetas ön direğe yükselttiği topa iyi yükselen Ceyhun'un kafa vuruşu kaleci Gökhan'ın sağından geçerek ağlarla buluştu. 1-0
22. dakikada Rizesporlu Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda Diomande kafayı vurdu ancak top üstten dışarı gitti.
29. dakikada soldan kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Junior Fernandes çizgiye kadar koşu yaparak yerden ceza sahasına gönderdiği topa Efecan'ın dokunmasıyla kaleciyi de geçen topa Cisse'nin şutu ağlarla buluştu. 2-0
36. dakikada Alanyaspor atağında sağ kanattan son çizgiye kadar inen Onur topu kale sahasına çevirdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Cisse'nin yakın mesafeden şutu kaleci Gökhan'dan döndü, dönen topu tekrar gönderen Cisse'nin şutunu yine Gökhan çevirdi. Tekrar kendine gelen topa gelişine vuran Cisse'nin şutu az farkla auta çıktı.
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