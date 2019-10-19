Trabzonspor - Gaziantep FK | CANLI

Süper Lig'de ilk 7 haftada topladığı 12 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, sahasında ligin yeni ekiplerinden Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Bordo mavililerin hedefi Medical Park Stadı'nda seyircisi önünde kazanarak 3 puanı almak ve liderlik koltuğuna oturmak.

17.30'da oynanacak karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU:

Trabzonspor : Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, A. Parmak, Sosa, K. Ahmet, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth

Gaziantep FK : Lodygin, Oğuz, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Erdem, Chibsah, Jefferson, Diarra, Twumasi, Kayode

GAZİANTEP FK İLE LİGDE İLK KEZ

Gaziantep FK ile bugüne kadar Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 kez karşı karşıya gelen Trabzonspor, oynayacağı maçla rakibiyle ligde ilk kez mücadele edecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 3 maçta Trabzonspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 7 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.