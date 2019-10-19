Trabzonspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta görev yapan Obi Mikel'e, hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanması nedeniyle kadroda yer vermedi. Bordo-mavili takımda bu futbolcunun yerine Daniel Sturridge ilk 11'de görev yaptı.