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Trabzonspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek!

Milli araya müthiş bir çıkış yakalayarak giren Trabzonspor ligin 8.haftasında seyircisi önünce Gaziantep'i konuk etti. Trabzonsporlu futbolcular, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı tişörtlerle çıktı. Öte yandan, maç öncesinde statta çalan 10. Yıl Marşı'na taraftarlarla da ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik etti.

19.10.2019 18:30 - Son Güncelleme: 19.10.2019 18:35
Trabzonspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek!

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübünü (FK) ağırlayan Trabzonspor, 7. haftaya göre kadroda tek futbolcu değişikliğine gitti.

Trabzonspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta görev yapan Obi Mikel'e, hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanması nedeniyle kadroda yer vermedi. Bordo-mavili takımda bu futbolcunun yerine Daniel Sturridge ilk 11'de görev yaptı.

Trabzonspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek!

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor'da, geçirdiği sakatlığın ardından ameliyat edilen Yusuf Sarı ile 4. haftadaki Gençlerbirliği maçında sakatlanan Ivanildo Fernandes kadroda yer buldu.

Trabzonspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek!

TRABZONSPOR SAHAYA ATATÜRK TİŞÖRTLERİYLE ÇIKTI
Trabzonsporlu futbolcular, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı tişörtlerle çıktı.

Trabzonspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek!

Öte yandan, maç öncesinde statta çalan 10. Yıl Marşı'na taraftarlarla da ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik etti.

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