Trabzonspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek!
Milli araya müthiş bir çıkış yakalayarak giren Trabzonspor ligin 8.haftasında seyircisi önünce Gaziantep'i konuk etti. Trabzonsporlu futbolcular, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı tişörtlerle çıktı. Öte yandan, maç öncesinde statta çalan 10. Yıl Marşı'na taraftarlarla da ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik etti.
19.10.2019 18:30
- Son Güncelleme: 19.10.2019 18:35
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