A Milli Takım göz kamaştırıyor... Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde grubunda 8 maçta 19 puan toplayan Türkiye, Fransa gibi bir devi bile geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı. Şenol Güneş'in takımın başına gelmesiyle birlikte takımımız şahlandı.
25 YAŞ ALTI 29 FUTBOLCU VAR
Bu başarıda en büyük pay sahibi ise genç yıldızlara ait. Takımda 25 yaş altı 29 futbolcunun yer almasıyla yaş aralığı iyice düşen takımımızda eskisi gibi ne prim kavgası oldu ne de iç çekişme var.
OYUNU ASLA BIRAKMIYORLAR
Bayrağı ve forması için savaşan genç futbolcular olağanüstü bir mücadele örneği sergiliyor. Gençler 90 dakika oyunu bırakmadan mücadelesini
sökerek gereken sonucu almayı başarıyor.
BÜYÜK BAŞARILAR MÜJDELİYOR
Şenol Güneş'in önderliğindeki A Milli Takımımız'da gelecek 10 senemizi kurtaracak birbirinden yetenekli yıldızlar var. Bu jenerasyon daha şimdiden bize büyük başarıları müjdeliyor.
YENİ HEDEF LİDER BİTİRMEK
A Milli Takımımız'ın başarılı kalecisi Mert Günok grubu lider bitirmek istediklerini söyledi. Mert, "İzlanda ve Andorra'yı mutlaka devireceğiz" dedi.
ŞANS TÜRKİYE'NİN HEP YANINDAYDI
İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren, Türkiye'nin grupta hep şanslı maçlar oynadığını söyledi. Hamren, "Artık Türkiye'yi yenmek yetmeyebilir. Türkiye ile final maçı oynamak harika olurdu. Bunun için çok üzgünüz" ifadesini kullandı.
25 YAŞ ALTI 29 FUTBOLCU VAR
Bu başarıda en büyük pay sahibi ise genç yıldızlara ait. Takımda 25 yaş altı 29 futbolcunun yer almasıyla yaş aralığı iyice düşen takımımızda eskisi gibi ne prim kavgası oldu ne de iç çekişme var.
OYUNU ASLA BIRAKMIYORLAR
Bayrağı ve forması için savaşan genç futbolcular olağanüstü bir mücadele örneği sergiliyor. Gençler 90 dakika oyunu bırakmadan mücadelesini
sökerek gereken sonucu almayı başarıyor.
BÜYÜK BAŞARILAR MÜJDELİYOR
Şenol Güneş'in önderliğindeki A Milli Takımımız'da gelecek 10 senemizi kurtaracak birbirinden yetenekli yıldızlar var. Bu jenerasyon daha şimdiden bize büyük başarıları müjdeliyor.
YENİ HEDEF LİDER BİTİRMEK
A Milli Takımımız'ın başarılı kalecisi Mert Günok grubu lider bitirmek istediklerini söyledi. Mert, "İzlanda ve Andorra'yı mutlaka devireceğiz" dedi.
ŞANS TÜRKİYE'NİN HEP YANINDAYDI
İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren, Türkiye'nin grupta hep şanslı maçlar oynadığını söyledi. Hamren, "Artık Türkiye'yi yenmek yetmeyebilir. Türkiye ile final maçı oynamak harika olurdu. Bunun için çok üzgünüz" ifadesini kullandı.
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