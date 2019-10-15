Mancini'den Barış Pınarı Harekatı sorusuna net cevap: Türkiye çok güzel bir ülke

İtalya Milli Takımı'nın başında yer alan ve bir dönem Galatasaray'da görev yapan teknik direktörlerinden Roberto Mancini, verdiği röportajda Barış Pınarı Harekatı ile ilgili soruları yanıtladı ve Türkiye'de güzel günler geçirdiğini söyledi.
İtalya Milli Takımı'nın başında yer alan ve bir dönem Galatasaray'da görev yapan teknik direktörlerinden Roberto Mancini, verdiği röportajda Barış Pınarı Harekatı ile ilgili soruları yanıtladı ve Türkiye'de güzel günler geçirdiğini söyledi.
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