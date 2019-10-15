Mancini'den Barış Pınarı Harekatı sorusuna net cevap: Türkiye çok güzel bir ülke İtalya Milli Takımı'nın başında yer alan ve bir dönem Galatasaray'da görev yapan teknik direktörlerinden Roberto Mancini, verdiği röportajda Barış Pınarı Harekatı ile ilgili soruları yanıtladı. Mancini,"İstanbul harika insanlarla dolu bir şehir ve Türkiye çok güzel bir ülke" ifadelerini kullandı.

İtalya Milli Takımı'nın başında yer alan ve bir dönem Galatasaray'da görev yapan teknik direktörlerinden Roberto Mancini, verdiği röportajda Barış Pınarı Harekatı ile ilgili soruları yanıtladı ve Türkiye'de güzel günler geçirdiğini söyledi. HABERİN DEVAMI

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