EURO 2020 elemeri H Grubu'nda Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak finallere gitme yolunda dev bir adım millilerimiz büyük bir sevinç yaşadı. Maçın en iyilerinden olan Merih Demiral ise gecenin manşetini attı. Çok duygusal anlar yaşayan Merih, "Burda evimizde gibiydik. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.
MERİH: SANKİ TÜRKİYE'DE GİBİYDİK...
Merih sözlerine şöyle devam etti: Çok zor bir maç oldu ama harika mücadele ettik. Aldığımız sonuçla EURO 2020 finallereninin eşiğine geldik. Bize destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Sanki Türkiye'de, İstanbul'da gibiydik.
EURO 2020 İÇİN ARTIK BİR ADIM KALDI
Merih'in ardından söz alan İrfan Can Kahveci ise "Şu tribünlere bakın. Burasının Fransa olduğuna inanmak zor. Onları mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Çok zor bir maç oldu. Çok mücadele ettik. Puan alamasaydık üzülürdük ve şimdi mutluyum. EURO 2020 için artık bir adımımız kaldı" dedi.
ÇİRKİN FRANSIZLAR
Fransız rejisi, gol sonrası futbolcularımızın 'Asker Selamı'nı sansürledi
Fransızlar'ın Türkiye hazımsızlığı dün akşamki maçta da kendisini gösterdi. A Milli Takımımız'ın 81'de Kaan Ayhan ile bulduğu gol sonrası tüm takım tribünlere doğru giderek "Barış Pınarı Harekatı"ndaki Mehmetçiklerimize destek olmak amacıyla "Asker Selamı" verdi. Ancak Fransız rejisi bu esnada futbolcularımızın "Asker Selamı"nı sansürleyerek ekrana başka görüntü verdi. Bu hareket tepki çekti.
TRUMP'I GÜNEŞ ÇAPTI
Fransız gazetecilerin "Asker Selamı" ile ilgisi sorusuna Güneş "Siyasetle ilgili soruları Trump'a, Macron'a sorun. Dünyayı onlar yönetiyor" dedi.
Fransa maçı sonrası konuşan Şenol Güneş, gol sonrası futbolcularımızın verdiği "Asker Selamı" ile ilgili Fransız gazetecilerin siyasi içerikli sorularına, "Siyasetle ilgili soruları Trump'a, Macron'a sorun, bu onların işi. Dünyayı onlar yönetiyor. Bu askerlerimize sahip çıkma duygusudur" dedi. Güneş, 1 puanın gruptan çıkma yolunda büyük avantaj sağladığını da söyledi.
MERT GÜNOK DEVLEŞTİ
Deneyimli file bekçisi, Fransa ataklarında panter kesildi. Yaptığı 9 kurtarışla alınan 1 puanda başrol oynadı.
Fransa karşısında A Milli Takımımız'ın en başarılı isimlerinden biri kuşkusuz kaleci Mert Günok'tu. Özellikle ilk yarıdaki Fransa ataklarında kalesinde devleşen Mert, yaptığı 9 kurtarışla alınan 1 puanda önemli rol oynadı. 75'te Giroud'un golüne engel olamayan deneyimli file bekçisi, grup elemelerinde 3 maçlık aranın ardından topu ağlarında görmüş oldu.
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