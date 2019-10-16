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  • 16.10.2019 22:46
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 22:46

Fransızları çıldırtacak hamle! li 'den asker selamı

'nın A Milli Futbol Takımı oyuncularımızın Arnavutluk ve maçlarında verdiği asker selamı nedeniyle soruşturma açmasının ardından, millilere sürpriz bir destek geldi. 'nin sezon başında renklerine bağladığı Fransız futbolcu , Instagram profil fotoğrafını asker selamı verdiği fotoğrafını koyarak güncelledi.

Fener'in yıldızı Fransa'yı çıldırtacak!

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda oluşturulmak istenen terör koridorunu temizlemek amacıyla sürdürdüğü 'na karşı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesi terör örgütü /'nin yanında saf tuttu. Bu ülkelerden biri de 'ydı.

, Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularının, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk ve Fransa maçlarında verdiği asker selamı nedeniyle disiplin soruşturması başlattığını açıklamıştı. Milli futbolcularımıza ise 'nin Fransız yıldızı 'den destek geldi.

RAMİ'DEN ASKER SELAMLI FOTOĞRAF
Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı Fransız futbolcu Adil Rami, Instagram profil fotoğrafını asker selamı verdiği fotoğrafını koyarak güncelledi.

Rami'nin bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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