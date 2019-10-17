Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman? Sivasspor, Galatasaray maçıyla Süper Lig'de 3 büyüklere karşı 80. sınavını verecek. Galatasaray ile ligde 26 kez karşılaşan kırmızı-beyazlılar, rakibine karşı 5 defa galibiyet sevinci yaşadı. Galatasaray'a 17 kez yenilen Sivasspor, 4 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Peki, Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 Süper Lig 8. hafta GS Sivasspor maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son şampiyon Galatasaray, ligin 8. haftasında Sivasspor'u konuk edecek. Galatasaray - Sivasspor maçı 18 Ekim Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak. Dördüncü hakem ise Caner Ak olacak.