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  • 15.10.2019 15:17
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 15:48

Son dakika haberi: , Türkiye maçıyla ilgili soruşturma başlattı!

Son dakika haberine göre; , ve 'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A 'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.

UEFA'dan skandal karar! Soruşturma başlattı
Hürriyet'in haberine göre; , ve 'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A 'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.

Kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiği ve konuyla ilgili savunma istendiği ifade edildi.

Milli Takımımız, Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı golün ardından Türk taraftarların bulunduğu bölgeye giderek asker selamı vermiş; 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize bu şekilde destek vermişti.

ARNAVUTLUK MAÇI DA RADARDA

Soruşturma kararının yalnızca Fransa maçıyla ilgili olmadığı, Kadıköy'de oynanan Arnavutluk mücadelesindeki asker selamı verilerek yapılan gol sevinci için de savunma istendiği öğrenildi.

'CEZA BEKLİYORUZ'

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu: "Asker selamından dolayı UEFA'dan Türkiye'ye emsal niteliğinde bir ceza bekliyoruz."

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