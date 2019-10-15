A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8.maçında Fransa ile karşı karşıya geldi. Milliler Fransa'dan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken maçta çok milli yıldızlarımızın asker selamı konuşuldu. Milli Takımızın asker selamını eleştiren Almanlar ve Fransızlar yakın geçmişi çok çabuk unutmuş gibi.

Fransa karşısında attılan beraberlik golü sonrasında asker selamı veren A Milli Futbol Takımımızın gol sevinci ise Fransız rejisi tarafından yayınlanmadı.

GRIEZMANN YAPINCA SORUN YOK

Dünya genelinde sevinç gösterisi olarak asker selamı veren birçok futbolcu var. Bu durumun en somut örneği Fransız futbolcu Antoine Griezmann. Yıldız futbolcu, geçen yıl düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın en önemli futbolcusuydu. Griezmann, Dünya Kupası seremonisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u asker selamıyla selamlamıştı.

Yine Antoine Griezmann, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dünya Kupası'nı kazanan kadroyu Elysee Sarayı'nda onur madalyası ile ödüllendirdiğinde asker selamı vermişti.

"ASKER SELAMI VERİRLERSE DÜŞMAN OLURUZ"

Fransız siyasetçi Jean-Luc Melenchon, "Eğer Türk futbolcular bir kez daha asker selamı verirlerse, o zaman onlara düşman gibi davranacağız. Buna hazırlıklı olsunlar. Çünkü bu kabul edilemez ve bu şartlarda Türkiye ile futbol maçı oynamamalıyız." demişti.