Fransa Türkiye milli maç ne zaman? Tarihinde ilk kez Fransa'yı 2-0'lık skorla yenen Türkiye A Milli Futbol Takımı, hem gruptaki liderliğini korumak hem de Fransa'ya karşı ikinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar, Fransa ile 6'ncı kez karşı karşıya gelecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma öncesi istatistikler belli oldu. Peki, Fransa Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fransa Türkiye milli maçın ayrıntıları...

FRANSA - TÜRKİYE MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye H grubu 8. haftasında Fransa'ya konuk olacak. Edirne'den Kars'a, 7'den 77'ye tüm ülke, tek yürek olarak Fransa karşılaşmasına kilitlendik... Umutluyuz, Fransa'ya karşı ilk galibiyetini Konya'da alan yıldızlarımızın bu gece futbol resitali sunacağına, Avrupa'yı kendilerine hayran bırakacağına inanıyoruz. Şenol Güneş ve öğrencilerine güveniyoruz...

Fransa Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi günü (bugün) Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. Stade de France'ta oynanacak dev karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Brych düdük çalacak. Deneyimli düdüğün yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Marco Fritz olacak.

Fransa - Türkiye maçı detayları için diğer sayfaları ziyaret ediniz...