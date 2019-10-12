Türkiye-Arnavutluk maçında Burak Yılmaz'ın çok konuşulan görüntüsü
2020 Avrupa Kupası Elemeleri’nde Türkiye A Milli Futbol Takımı sahasında Arnavutluk’u 1-0 mağlup etti. Türkiye, gruptaki liderliğini korudu. Gecenin en çok dikkat çeken detayı ise Burak Yılmaz'ın bu görüntüsü oldu.
Hürriyet'in haberine göre; Cenk Tosun savunmanın büyük hatasının ardından meşin yuvarlağı kafayla kaleye doğru gönderdi.
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