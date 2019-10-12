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  • 12.10.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 09:45

Türkiye-Arnavutluk maçında 'ın çok konuşulan görüntüsü

2020 Avrupa Kupası Elemeleri’nde Türkiye A Milli Futbol Takımı sahasında Arnavutluk’u 1-0 mağlup etti. Türkiye, gruptaki liderliğini korudu. Gecenin en çok dikkat çeken detayı ise 'ın bu görüntüsü oldu.

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