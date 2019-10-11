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  • 11.10.2019 15:39
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 15:43

Son dakika: 'uun teknik direktörü oldu

Son dakika haberine göre; , 'den boşalan teknik adamlık görevine tecrübeli hoca 'in getirildiğini açıkladı. Yeşil-siyahlı ekip Özdilek ile anlaşma sağladıklarını resmi Twitter hesabından duyurdu..

Denizlispor'da yeni hoca belli oldu!

Hafta başından ile yollarını ayıran 'un yeni teknik direktörü oldu.

Kulüp Başkanı Ali Çetin, yardımcıları Kaan Şanlıkan ve Taner Atilla, Futbol Şubeden Sorumlu Asbaşkan Ali Fırat, İstanbul'da deneyimli teknik direktör ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede anlaşma sağlandı.

Mehmet Özdilek, 12 Ekim Cumartesi günü Altınordu ile yapılacak hazırlık maçından önce Yukatel Denizlispor Haluk Ulusoy Tesislerine gelerek saat 14.00'te sözleşme imzalayacak. Sözleşme süresi sezon sonuna kadar olacak.

TWITTER'DAN DUYURULDU

Yukatel Denizlispor, Mehmet Özdilek ile anlaşma sağladıklarını resmi Twitter hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.

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