Hafta başından Yücel İldiz ile yollarını ayıran Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu.

Kulüp Başkanı Ali Çetin, yardımcıları Kaan Şanlıkan ve Taner Atilla, Futbol Şubeden Sorumlu Asbaşkan Ali Fırat, İstanbul'da deneyimli teknik direktör ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede anlaşma sağlandı.

Mehmet Özdilek, 12 Ekim Cumartesi günü Altınordu ile yapılacak hazırlık maçından önce Yukatel Denizlispor Haluk Ulusoy Tesislerine gelerek saat 14.00'te sözleşme imzalayacak. Sözleşme süresi sezon sonuna kadar olacak.

TWITTER'DAN DUYURULDU

Yukatel Denizlispor, Mehmet Özdilek ile anlaşma sağladıklarını resmi Twitter hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.