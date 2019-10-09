A Milli Takımımız'dan Dorukhan Toköz'e büyük jest... Ay-Yıldızlı ekibimizin teknik heyet ve oyuncuları yaşadığı sakatlık sonrası dizinden operasyon geçiren Beşiktaşlı futbolculardan Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti. Acıbadem Fulya Hastanesi'nde gerçekleşen ziyarette duygusal anlar yaşanırken futbolcular Dorukhan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.



YENİDEN ARAMIZDA GÖRECEĞİZ

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, gözyaşlarına hakim olamayan Dorukhan'a, "Ağlama evlat geri döneceksin. Futbolda bunlar var. Seni yeniden aramızda görmek istiyoruz. Sen Türk futboluna lazımsın" diye konuştu.







SENİN İÇİN GALİP GELECEĞİZ

Kaptan Emre Belözoğlu ise Dorukhan'a, "Üzme kendini. Arnavutluk maçını senin için kazanacağız" dedi. Güneş ve Ay-Yıldızlı oyuncular Dorukhan'ın babası Mustafa Toköz'e de geçmiş olsun dediktan sonra hastaneden ayrıldı.







GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Dorukhan, Şenol Güneş ve arkadaşlarının ziyareti sırasında gözyaşlarını tutamadı.