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gözyaşlarını tutamayan Dorukhan’ı teselli etti: Ağlama evlat geri döneceksin

Ay-Yıldızlı ekibin ziyareti sırasında duygulanan Dorukhan gözyaşılarına hakim olamadı. öğrencisine, “Ağlama evlat geri döneceksin”dedi. ise “Sana söz veriyoruz. Arnavutluk’u senin için devireceğiz”diyerek Dorukhan’a moral verdi...

A Milli Takımımız'dan Dorukhan Toköz'e büyük jest... Ay-Yıldızlı ekibimizin teknik heyet ve oyuncuları yaşadığı sakatlık sonrası dizinden operasyon geçiren Beşiktaşlı culardan Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti. Acıbadem Fulya Hastanesi'nde gerçekleşen ziyarette duygusal anlar yaşanırken futbolcular Dorukhan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

YENİDEN ARAMIZDA GÖRECEĞİZ
A Teknik Direktörü Şenol Güneş, gözyaşlarına hakim olamayan Dorukhan'a, "Ağlama evlat geri döneceksin. Futbolda bunlar var. Seni yeniden aramızda görmek istiyoruz. Sen Türk futboluna lazımsın" diye konuştu.



SENİN İÇİN GALİP GELECEĞİZ
Kaptan Emre Belözoğlu ise Dorukhan'a, "Üzme kendini. Arnavutluk maçını senin için kazanacağız" dedi. Güneş ve Ay-Yıldızlı oyuncular Dorukhan'ın babası Mustafa Toköz'e de geçmiş olsun dediktan sonra hastaneden ayrıldı.



GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Dorukhan, ve arkadaşlarının ziyareti sırasında gözyaşlarını tutamadı.


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