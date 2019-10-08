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A Milli Takımımız Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti! Genç yıldız duygu dolu anlar yaşadı

Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımımızın genç oyuncusu Dorukhan Toköz, Alanyaspor maçında kötü bir şekilde sakatlanmıştı. Hastanede tedavisi süren Dorukhan Toköz'ü, Şenol Güneş ve A Milli Futbol Takımızın oyuncuları ziyaret etti. Dorukhan Toköz, gözyaşlarına hakim olamadı.

08.10.2019 11:53 - Son Güncelleme: 08.10.2019 11:59
A Milli Takımımız Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti! Genç yıldız duygu dolu anlar yaşadı

A Milli Takım teknik heyeti ve oyuncuları, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında dizinde yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle dün ameliyat edilen milli futbolcu Dorukhan Toköz'e 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

A Milli Takımımız Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti! Genç yıldız duygu dolu anlar yaşadı

Ziyarette, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, tedavisi birkaç ay sürecek 23 yaşındaki futbolcuyu teselli etti ve acil şifalar diledi.

A Milli Takımımız Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti

A Milli Takımımız Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti! Genç yıldız duygu dolu anlar yaşadı

Dorukhan, Güneş ve Belözoğlu'nun kendisiyle yaptığı konuşma sırasında duygulandı.

A Milli Takımımız Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti! Genç yıldız duygu dolu anlar yaşadı

Milli Takım'daki takım arkadaşları ve antrenörleri, Dorukhan'a ve babası Mustafa Toköz'e geçmiş olsun dileklerini sunduktan sonra hastaneden ayrılıp Arnavutluk ve Fransa maçları için Riva'da devam eden kampa geri döndü.

A Milli Takımımız Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti! Genç yıldız duygu dolu anlar yaşadı
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