Grubumuzda ince hesaplar

A Milli Takımımız Arnavutluk'u yenerek 18 puana ulaşmayı hedeflerken bir yandan da gözler İzlanda- Fransa maçında olacak. Biz kazanıp İzlanda yenilirse bu takdirde Türkiye'nin İzlanda ile arasındaki puan farkı 6'ya çıkacak. Böylece takımımızın ilk 2 içinde olma şansı daha da artmış olacak.
Teknik direktör Şenol Güneş, dünkü idmanda oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
A Milli Takımımız, Arnavutluk ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanla sürdürdü. Kaptan Emre Belözoğlu idmanda takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirdi.
RUMEN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye'nin Arnavutluk ile cuma günü oynayacağı karşılaşmayı Rumen hakem Octavian Sovre yönetecek. Maç Ülker Stadı'nda oynanacak.
Teknik direktör Şenol Güneş, dünkü idmanda oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
A Milli Takımımız, Arnavutluk ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanla sürdürdü. Kaptan Emre Belözoğlu idmanda takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirdi.
RUMEN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye'nin Arnavutluk ile cuma günü oynayacağı karşılaşmayı Rumen hakem Octavian Sovre yönetecek. Maç Ülker Stadı'nda oynanacak.
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