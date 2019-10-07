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  • 07.10.2019 16:42
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 16:42

Son dakika haberi: 'a bir sakatlık şoku daha! Nkoudou 1 ay yok

Son dakika haberine göre; 'de 'ın ile oynadığı mücadelede sakatlanan N’Koudou yaklaşık 1 ay, yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

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