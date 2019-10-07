Süper Lig'de Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan N'Koudou yaklaşık 1 ay, Oğuzhan Özyakup yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.
AYRINTILAR GELİYOR...
Süper Lig'de Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan N'Koudou yaklaşık 1 ay, Oğuzhan Özyakup yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.
AYRINTILAR GELİYOR...
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