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  • 07.10.2019 14:32
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 14:32

'da operasyon düğmesine basıldı

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından 'da operasyon düğmesine bastı. İlk 11'de yer verdiği birçok oyuncuyu kızağa çekmeye hazırlanan Terim'in, Mariano'ya da ocak ayında kulüp bulması için izin vereceği ifade edildi.

Galatasaray'da operasyon düğmesine basıldı

'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Sarı kırmızılı kulüp radikal kararlara imza atmaya başladı. Son iki sezonun şampiyonu olan Aslan, bu sezona ise istediği gibi başlayamazken teknik direktör , bazı oyuncuları yedeğe çekme kararı aldı.

G.SARAY'DA MARIANO DÖNEMİ BİTİYOR!
Bu isimlerden biri olan Mariano için ise Brezilya kararı alındığı ortaya çıktı. Şöyle ki, Brezilyalı oyuncunun yerine Ocak ayında Linnes dahil edilecek. Norveçli oyuncunun dönmesiyle Mariano kadro dışı kalacağı için oyuncunun ülkesine dönmesine izin verilecek.

Zaten yaz transfer döneminde ülkesine dönmeye yeşil ışık yakan Mariano'nun kontratı, sezon sonunda sona eriyor.

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