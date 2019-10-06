Beşiktaş - Alanyaspor maçının 71. dakikasında Junior Fernades ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Dorukhan Toköz sakatlandı. Siyah beyazlı futbolcu yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi ve sedye ile oyundan çıkarıldı.

Dorukhan'ın yerine Douglas oyuna girdi.

Dorukhan Toköz'ün dizinden bir sakatlık geçirdiği ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.