A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile mücadele edecek. A Milli Takım için önem derecesi yüksek olan karşılaşma öncesinde futbolseverler Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Arnavutluk maçı 11 Ekim Cuma günü saat 21:45'te Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda oynanacak.