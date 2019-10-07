Çok güzel final

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 3-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Etnospor Kültür Festivali dün tamamlandı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın oğlu Ömer Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın oğlu Ahmet Akif Albayrak, festivalin son gününde ok atmanın mutluluğunu yaşadı. Ok savaşları kıyafetlerini giyen kuzenlerin takımı, mücadeleyi 15'e 9 kazanmayı başardı.
Daha önce okçuluk eğitimi de alan Ömer Tayyip Erdoğan ile Ahmet Akif Albayrak'ın, festivalde ilgi gösterdikleri geleneksel spor dallarının başında okçuluk geldi.
Etnospor Kültür Festivali dün sona erdi. Festivali, 1 milyondan fazla kişi ziyaret etti.
Daha önce okçuluk eğitimi de alan Ömer Tayyip Erdoğan ile Ahmet Akif Albayrak'ın, festivalde ilgi gösterdikleri geleneksel spor dallarının başında okçuluk geldi.
Etnospor Kültür Festivali dün sona erdi. Festivali, 1 milyondan fazla kişi ziyaret etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.