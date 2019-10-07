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Çok güzel final

'nda 3-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen dün tamamlandı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı 'ın oğlu Ömer Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı 'ın oğlu , festivalin son gününde ok atmanın mutluluğunu yaşadı. Ok savaşları kıyafetlerini giyen kuzenlerin takımı, mücadeleyi 15'e 9 kazanmayı başardı.

Çok güzel final
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 3-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen dün tamamlandı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı 'ın oğlu Ömer Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı 'ın oğlu Ahmet Akif Albayrak, festivalin son gününde ok atmanın mutluluğunu yaşadı. Ok savaşları kıyafetlerini giyen kuzenlerin takımı, mücadeleyi 15'e 9 kazanmayı başardı.



Daha önce okçuluk eğitimi de alan Ömer Tayyip Erdoğan ile 'ın, festivalde ilgi gösterdikleri geleneksel spor dallarının başında okçuluk geldi.

Etnospor Kültür Festivali dün sona erdi. Festivali, 1 milyondan fazla kişi ziyaret etti.

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