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  • 06.10.2019 22:12
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 22:12

'tan sakatlık açıklaması

Siyah-beyazlı kulüp, ile oynanan ve 2-0 kazandıkları mücadelede sakatlanan N'Koudou ve 'un tedavilerine başlandığını duyurdu

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Kulübü, ile oynanan mücadelede sakatlanan futbolcular Kevin N'Koudou ve 'un tedavilerine başlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının son bölümünde sakatlanan sporcularımız Richards Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'un yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR tetkikleri sonucu N'Koudou'nun sağ üst arka (biceps) adalesinde grade 2, Oğuzhan'ın sol üst arka (biceps) adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilmiş olup, tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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