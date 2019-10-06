Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan Rizespor galibiyeti sonrası flaş açıklamalar! "Ağır şartlar..."
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek zorlu deplasmandan 3 puanla döndü. Maçtan sonra Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman ve bordo-mavili futbolcular maçı değerlendirdi. İşte maç sonu açıklamaları...
06.10.2019 22:28
- Son Güncelleme: 06.10.2019 22:32
Dinlenme süresi bulamadıklarını kaydeden Karaman, "Normal şartlarda ideal dinlenme süresinin çok altında bir süreyle Rizespor maçına çıktık ve ağır hava şartları da zemini zorlaştırdı.
Rizespor da bu ağır şartlarda iyi mücadele ettiler. Bizim adımıza sevindirici bir galibiyet oldu" dedi.
Sakat oyuncuların durumunun netleşmediğini belirten deneyimli hoca, "Novak'ın son durumunu doktor kontrolünden sonra öğrenebiliriz.
Bugün sağlık durumu ile ilgili sıcağı sıcağına bir şey söylemek doğru değil" ifadelerini kullandı.
Abdülkadir Parmak: Gerçekten yağmur bizi zorladı. Pas oyununa dayalı sistemimiz var. Mücadelemizi sonuna kadar verdik, çok güzel goller bulduk. Maçı aldık çok mutluyuz.