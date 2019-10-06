Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmayı 2-0 kazandı. Siyah-beyazlılar Burak Yılmaz'ın yıldızlaştığı maçta rakibini 2-0 mağlup ederek kötü gidişata dur dedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Oğuzhan Özyakup'un kendi ceza sahası içinde geri pasında araya giren Bammou altı pasın sol çaprazında topla buluştu, kalesini terk eden Karius pozisyonun büyümesini engelledi.

35. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Beşiktaş savunmasının yaptığı hata sonrasında Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

36. dakikada Caner Erkin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Hutchinson topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

38. dakikada N'Koudou'nun ceza sahası sol çaprazından savunmanın arkasına attığı topla buluşan Hutchinson'un vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi.

İKİNCİ YARI

49. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasına soldan giren N'Koudou, yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 52. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

58. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Efecan Karaca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Welinton topu indirdi, Junior Fernandes altı pas içinde şutunu çekti, Vida kaleye giden topa ayak koyarak golü engelledi.

63. dakikada Diaby'nin uzaktan şutunda kaleci topun sahibi oldu.

69. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Burak Yılmaz'ın sağdan sert ortasında Diaby altı pas önünde tek dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

79. dakikada Douglas'ın sağda kaptırdığı topla soldan ceza sahasına giren Cisse'nin çaprazdan şutunda, Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.

85. dakikada Hutchinson'ın pasıyla soldan savunmanın arkasına hareketlenen N'Koudou'nun ceza sahası içindeki şutunda, kaleci ayaklarıyla topa müdahale ederek gole izin vermedi.

90+3. dakikada Djalma Campos'un ceza sahası önünden şutunda Karius, üst köşeye giden topu kornere çeldi.

Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

DORUKHAN VE N'KOUDOU DEVAM EDEMEDİ

Siyah-beyazlı ekipte Alanyaspor karşısında sağ bek mevkiinde görev yapan Dorukhan Toköz oyuna devam edemedi. Mücadelenin 71'inci dakikasında rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında dizi dönen Dorukhan Toköz, yerden kalkamazken, 73'üncü dakikada yerini Douglas bıraktı. Oyun alanını sedyeyle terk eden 23 yaşındaki oyuncu kontrollerinin yapılması hastaneye götürüldü.



Öte yandan siyah-beyazlı ekibin Fransız kanat oyuncusu N'Koudou da mücadeleye devam edemedi. Yaşadığı sakatlık sonrasında bir süre sekerek oyuna devam eden N'Koudou, 90+2'nci dakikada kendisini yere bıraktı. Fransız oyuncu sedye ile oyunu terk ederken, 3 değişiklik hakkını kullanan Beşiktaş, mücadeleyi 10 kişi tamamladı..