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  • 03.10.2019 18:07
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 18:08

'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi 'den skandal Türkiye haritası!

'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi 'den skandal bir paylaşım geldi. İsviçre ekibinin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türkiye haritasının bir kısmının kesilmesi tepki geçti.

İsviçre ekiplerinden 'in ile oynayacağı maç öncesi yaptığı paylaşım olay oldu. Basel, resmi twitter hesabından paylaştığı videoda bir skandala imza attı. Yapılan videolu paylaşımda Türkiye haritasının Avrupa Kıtası'ndaki topraklarının kesildiği görüldü.

Futbolseverler Basel kulübünü küstahlıkla suçlarken, İsviçre ekibi henüz videoyu kaldırmadı.

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