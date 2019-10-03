Geçen sezon Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık Çiftpınar takım aramaya başladı.
Geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşıyor.
Fenerbahçe'de ilk 11'e giremeyen ve kulübeye mahkum olan Sadık Çiftpınar'ın devre arasında takımdan ayrılacağı öğrenildi.
Tecrübeli stoperin Zanka ve Rami transferleri sonrasında forma umudu kalmadı.
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