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  • 03.10.2019 13:56
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 13:56

'de flaş ayrılık! Devre arası gidiyor

'ye geçtiğimiz sezon devre arasında büyük umutlarla gelen , beklediğini bulamadı. İlk 11'e giremeyen ve kulübeye mahkum olan Çiftpınar'ın devre arasında ayrılacağı öğrenildi.

Geçen sezon Yeni Malatya'dan 'ye transfer olan takım aramaya başladı.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

Fenerbahçe'de ilk 11'e giremeyen ve kulübeye mahkum olan Sadık Çiftpınar'ın devre arasında takımdan ayrılacağı öğrenildi.

Tecrübeli stoperin Zanka ve Rami transferleri sonrasında forma umudu kalmadı.

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