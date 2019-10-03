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  • 03.10.2019 18:30
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 19:33

'ta Diaby ve N'Koudou Wolverhampton maçı kadrosundan çıkarıldı

, 2. hafta maçında Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi 'da hasta olan Diaby ve ısınma hareketleri sırasında sakatlanan N'Koudou maç kadrosundan çıkarıldı.

K Grubu 2'nci hafta maçında bu akşam saat 19.55'te ekibi Wolverhampton'u konuk edecek 'ta Abdoulay Diaby, mide rahatsızlığı ve kusma şikayeti nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün gece kamp kadrosunda yer alan oyuncumuz Diaby gece yaşadığı bulantı ve kusma şikayeti nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Viral gastroenterit teşhisi koyulan oyuncumuza serum tedavisi uygulandı" denildi.



ISINIRKEN SAKATLANDI
Öte yandan maç öncesi ısınan N'Koudou da sakatlanarak maç kadrosundan çıkarıldı. Sakatlanan N'Koudou'nun yerine Caner Erkin kadroya dahil edildi.

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