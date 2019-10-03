Bugünkü
Takvim

'nde temsilcilerimiz 2. maçlarına çıkıyor! Bu kez yüzümüz gülsün

Büyük kriz yaşayan saat 19.55’te ekibi Wolverhampton’ı, de Alman ekibi ’ı konuk edecek. 22.00’de ise evinde ’den Basel’le mücadele edecek. 3 takımımızdan da zafer bekliyor.

Bu kez yüzümüz gülsün
'nde 2. grup maçları bu akşam oynanacak... İlk hafta karşılaşmalarından yenilgiyle ayrılan 3 takımımız bu kez galibiyet arayacak.

RAKİPLERİMİZ ZORLU
Son zamanlarda çok büyük bir kriz yaşayan , 19.55'te ekibi Wolverhampton'ı Vodafone Park'ta konuk edecek. Aynı saatte Medipol de ünlü Alman ekibi 'la evinde karşılaşacak. 22.00'de ise , ekibi Basel'i Medical Park Stadı'nda ağırlayacak. üç takımımızdan da başarılı performanslar bekliyor.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriUEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz 2. maçlarına çıkıyor! Bu kez yüzümüz gülsün
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri