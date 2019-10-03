UEFA Avrupa Ligi'nde 2. grup maçları bu akşam oynanacak... İlk hafta karşılaşmalarından yenilgiyle ayrılan 3 takımımız bu kez galibiyet arayacak.
RAKİPLERİMİZ ZORLU
Son zamanlarda çok büyük bir kriz yaşayan Beşiktaş, 19.55'te Premier Lig ekibi Wolverhampton'ı Vodafone Park'ta konuk edecek. Aynı saatte Medipol Başakşehir de ünlü Alman ekibi Mönchengladbach'la evinde karşılaşacak. 22.00'de ise Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'i Medical Park Stadı'nda ağırlayacak. Türkiye üç takımımızdan da başarılı performanslar bekliyor.
RAKİPLERİMİZ ZORLU
Son zamanlarda çok büyük bir kriz yaşayan Beşiktaş, 19.55'te Premier Lig ekibi Wolverhampton'ı Vodafone Park'ta konuk edecek. Aynı saatte Medipol Başakşehir de ünlü Alman ekibi Mönchengladbach'la evinde karşılaşacak. 22.00'de ise Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'i Medical Park Stadı'nda ağırlayacak. Türkiye üç takımımızdan da başarılı performanslar bekliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.