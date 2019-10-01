Yaptın yine yaparsın!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray bu akşam hem çok zor hem de çok kritik bir sınava çıkacak. A Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Sarı-Kırmızılılar, TT Stadı'nda Fransız devi PSG'yi konuk edecek. Cimbom 1996 ve 2001'de PSG ile İstanbul'da oynadığı iki maçı da kazanmıştı. 22.00'de başlayacak mücadeleyi Polonyalı Marcihiak yönetecek. Galatasaray'da sakat veya cezalı yok. PSG'de ise Neymar, Cavani, Draxler ve Kehrer forma giyemeyecek. Gruptaki diğer maçta R.Madrid, Brugge'ü ağırlayacak.
ASLAN'DA HEDEF 100. GALİBİYET
Avrupa'da bugüne kadar 280 maça çıkan G.Saray 99 galibiyet elde ederken, 107 yenilgi ve 74 beraberlik yaşadı. Cimbom bu akşam 100. galibiyeti kovalayacak.
TERİM'LE 74. SINAV
Cimbom, Fatih Terim yönetiminde 74. maçına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar 73 maçta 30 galibiyet aldı.
ASLAN'DA HEDEF 100. GALİBİYET
Avrupa'da bugüne kadar 280 maça çıkan G.Saray 99 galibiyet elde ederken, 107 yenilgi ve 74 beraberlik yaşadı. Cimbom bu akşam 100. galibiyeti kovalayacak.
TERİM'LE 74. SINAV
Cimbom, Fatih Terim yönetiminde 74. maçına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar 73 maçta 30 galibiyet aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.