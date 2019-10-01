Fatih Terim kadroyu belirledi! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i
Lige çok kötü bir başlangıç yapan ve 6 haftada sadece 9 puan toplayabilen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde evinde PSG'yi ağırlayacak. Dev karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı ekipte Lemina'nın sakatlık haberiyle moraller bozulurken, Fatih Terim'in ilk 11 planları da bu sakatlıkla birlikte değişti. Tecrübeli çalıştırıcının orta sahada Lemina'nın eksikliğinde Seri'ye forma vermeyi planladığı öğrenildi. İşte Galatasaray'ın PSG 11'i...
01.10.2019 09:58
- Son Güncelleme: 01.10.2019 09:58
Galatasaray yine kritik bir maçın arifesinde... Sarı-kırmızılı takım, bugün Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
İlk maçında Club Brugge ile deplasmanda golsüz berabere kalan sarı- kırmızılı ekibin, gruptaki şansını artırmak için Fransız ekibinden puan ya da puanlar alması şart...
AVRUPA'DA ZORLANIYOR
Zorlu karşılaşma öncesi Galatasaray'da işler pek de yolunda gitmiyor. Ligdeki son iki maçında Yeni Malatya ve Fenerbahçe ile berabere kalan Cimbom, Avrupa kupalarında da son dönemlerde galibiyeti unuttu.
Çıktığı son 27 karşılaşmada sadece iki kez taraftarına galibiyet sevinci yaşattı. PSG'nin milyonluk yıldızlarını da düşünürsek bugün işi hiç de kolay olmayacak. Ama imkansızları başaran Galatasaray'dan herkes yeni bir destan bekliyor.