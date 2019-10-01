Fatih Terim kadroyu belirledi! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i

Çıktığı son 27 karşılaşmada sadece iki kez taraftarına galibiyet sevinci yaşattı. PSG'nin milyonluk yıldızlarını da düşünürsek bugün işi hiç de kolay olmayacak. Ama imkansızları başaran Galatasaray'dan herkes yeni bir destan bekliyor.