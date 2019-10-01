PSG maçı öncesi basının önüne çıkan Fatih Terim çok önemli mesajlar verdi. Takımın performansıyla ilgili eleştirileri yanıtlayan tecrübeli hoca, "Göze hoş gelen, seyir zevki olan bir oyun oynanmadığı gerçek. Benim de hoşlanmadığım açık. Futbolcular da bunu biliyor" dedi.
BU GURURU YAŞAYACAĞIZ
PSG'nin kupanın favorilerinden olduğunu dile getiren Terim, "Daha iyi bir reaksiyon göstereceğimizi düşünüyorum. Sonuç ne olursa olsun burada bu gururu yaşayacağız" diye konuştu.
ANLATMADIĞIMIZ SIKINTILAR VAR
Terim takım içinde önemli sorunlar yaşadıklarını belirterek, "Anlatmadığımız, belirtmediğimiz saha içi ve dışı sıkıntılarımız da var. Refleksimiz arttıkça daha iyi olacağız" ifadesini kullandı.
ÜZÜLMELERİNİ ANLARIM AMA...
Başarılı hoca, "Taraftarımızın üzülmesini anlarım. İstediğimiz sonucu alamamışız. Ama benim olduğum bir yerde taraftarların karamsar olmasını asla kabul edemem" açıklamasını yaptı.
DERBİDE 3 PUANI BİZ KAÇIRDIK
Fenerbahçe maçını tekrar tekrar izlediğini söyleyen Terim, "Öyle bir algı var ki, sanki çok kötü oynadık. 15-65 arası çok pozisyonumuz var. Galibiyeti kaçıran taraf biziz" dedi.
TUCHEL: RÜYA GİBİ
PSG'nin Alman hocası, "Fatih Terim ile karşılaşmak rüya gibi. Ona rakip olmak da büyük bir onur" diye konuştu.
Bu akşam Galatasaray'ın önüne çıkacak PSG'nin teknik direktörü Thomas Tuchel'den Fatih Terim'e büyük övgü geldi. Alman hoca, "Fatih Terim ile karşılaşmak rüya gibi. Böyle teknik direktörlerle ve sahip oldukları deneyim sahipleriyle rakip olmak büyük bir onur" açıklamasını yaptı.
BU GURURU YAŞAYACAĞIZ
PSG'nin kupanın favorilerinden olduğunu dile getiren Terim, "Daha iyi bir reaksiyon göstereceğimizi düşünüyorum. Sonuç ne olursa olsun burada bu gururu yaşayacağız" diye konuştu.
ANLATMADIĞIMIZ SIKINTILAR VAR
Terim takım içinde önemli sorunlar yaşadıklarını belirterek, "Anlatmadığımız, belirtmediğimiz saha içi ve dışı sıkıntılarımız da var. Refleksimiz arttıkça daha iyi olacağız" ifadesini kullandı.
ÜZÜLMELERİNİ ANLARIM AMA...
Başarılı hoca, "Taraftarımızın üzülmesini anlarım. İstediğimiz sonucu alamamışız. Ama benim olduğum bir yerde taraftarların karamsar olmasını asla kabul edemem" açıklamasını yaptı.
DERBİDE 3 PUANI BİZ KAÇIRDIK
Fenerbahçe maçını tekrar tekrar izlediğini söyleyen Terim, "Öyle bir algı var ki, sanki çok kötü oynadık. 15-65 arası çok pozisyonumuz var. Galibiyeti kaçıran taraf biziz" dedi.
TUCHEL: RÜYA GİBİ
PSG'nin Alman hocası, "Fatih Terim ile karşılaşmak rüya gibi. Ona rakip olmak da büyük bir onur" diye konuştu.
Bu akşam Galatasaray'ın önüne çıkacak PSG'nin teknik direktörü Thomas Tuchel'den Fatih Terim'e büyük övgü geldi. Alman hoca, "Fatih Terim ile karşılaşmak rüya gibi. Böyle teknik direktörlerle ve sahip oldukları deneyim sahipleriyle rakip olmak büyük bir onur" açıklamasını yaptı.
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