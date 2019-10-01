Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı nedeniyle mücadelenin tekrarına yönelik yaptığı başvuru hakkındaki kararını verdi.

TFF Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'nin iki pozisyondaki kural ihlali iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti. Bu kararla birlikte lig, aynı şekilde devam edecek.

Fenerbahçe, maçta 2 kural hatası olduğu iddiasıyla TFF'ye başvuru yapmıştı. 45+2'de tacın el değiştirmemesi ve 47. dakikada Cisse'nin Altay aut atışı kullanırken ceza sahasından çıkmaması nedeniyle maçın tekrarı talep edilmişti.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda, 16 Eylül 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi.

Yönetim Kurulu, toplantıda MKE Ankaragücü Kulübü'nün 21 Eylül 2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş. ile MKE Ankaragücü arasındaki maçta kural hatası yapıldığına dair başvurusunu da reddetti.

Ayrıca Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün fesih edildi.

Yine Van Spor Futbol Kulübü ile Piserro Kahramanmaraşspor arasında oynanan müsabakanın ardından saldırıya uğrayan hakemlerimizden Alparslan Şen'in şikayeti doğrultusunda, açılacak kamu davasına TFF olarak müdahil olma talebinde bulunulması ve davanın sonuna kadar takipçisi olunması kararlaştırıldı.