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  • Son Güncelleme: 01.10.2019 17:19

Son dakika haberleri: 'nın profesyonel hakemlik sözleşmesi feshedildi

Son dakika haberi: Üst Klasman Hakemi 'nın profesyonel hakemlik sözleşmesini feshetti.

TFF'de şok! Sözleşmesi feshedildi

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi 'nın ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün fesih edildi. Yine Van Spor Futbol Kulübü ile Piserro Kahramanmaraşspor arasında oynanan müsabakanın ardından saldırıya uğrayan hakemlerimizden Alparslan Şen'in şikayeti doğrultusunda, açılacak kamu davasına TFF olarak müdahil olma talebinde bulunulması ve davanın sonuna kadar takipçisi olunması kararlaştırıldı."

Suat Arslanboğa son olarak tartışmalı - maçının orta hakemi, diğer tartışmalı maç olan Alanyaspor-Fenerbahçe maçının da VAR hakemi olan Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik sözleşmesi feshedildi.

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