Galatasaray-PSG maçı öncesi Fransız ekibinin grup aşamasında aldığı başarılı sonuçlar dikkat çekiyor. Paris temsilcisi son 7 sezonda elde ettiği galibiyet sayısı ile Avrupa'nın en iyi 4. takımı konumunda.
Galatasaray-PSG maçı öncesi Fransız ekibinin grup aşamasında aldığı başarılı sonuçlar dikkat çekiyor. Paris temsilcisi son 7 sezonda elde ettiği galibiyet sayısı ile Avrupa'nın en iyi 4. takımı konumunda.
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