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  • Son Güncelleme: 01.10.2019 14:29

maçı öncesi 'ı korkutan istatistik

bu akşam maçında 'yi konuk edecek. Maç öncesi Fransız ekibinin grup aşamasında aldığı başarılı sonuçlar dikkat çekiyor. Paris temsilcisi son 7 sezonda elde ettiği galibiyet sayısı ile Avrupa'nın en iyi 4. takımı konumunda.

Galatasaray-PSG maçı öncesi Fransız ekibinin grup aşamasında aldığı başarılı sonuçlar dikkat çekiyor. Paris temsilcisi son 7 sezonda elde ettiği galibiyet sayısı ile Avrupa'nın en iyi 4. takımı konumunda.

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