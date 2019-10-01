Galatasaray ve Fenerbahçe çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na ( PFDK ) sevk edildi.Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevkler şu şekilde:"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 28.09.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca venedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 28.09.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındakinedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 29.09.2019 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi ERDEM KEMALOĞLU'nun 29.09.2019 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındakinedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu SILVIU LUNG'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 01.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü teknik sorumlusu METİN DİYADİN'in 29.09.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 30.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 29.09.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK'nın 30.09.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GİRESUNSPOR Kulübü'nün 29.09.2019 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



OSMANLISPOR FK'nın 29.09.2019 tarihinde oynanan EKOL GÖZ MENEMENSPOR-OSMANLISPOR FK TFF 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."