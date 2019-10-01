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  • Son Güncelleme: 02.10.2019 02:13

Galatasaray PSG maçı şifresiz mi yayınlanacak? Galatasaray PSG maçı hangi kanalda?

A Grubu 2. Hafta mücadelesinde Galatasaray, Fransız ekibi Paris Saint Germain'i konuk edecek. Karşılaşma öncesinde futbolseverler büyük bir merakla Galatasaray PSG maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi GS PSG maçı şifresiz mi, şifreli mi? İşte karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...

Galatasaray PSG maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'nın PSG takımını konuk edecek. Galatasaray ilk maçta Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya gelmiş, karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki, Galatasaray PSG maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA GS PSG maçı şifresiz mi, şifreli mi? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

GALATASARAY PSG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Paris Saint Germain maçı 01 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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