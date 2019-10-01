Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'nın PSG takımını konuk edecek. Galatasaray ilk maçta Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya gelmiş, karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki, Galatasaray PSG maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA GS PSG maçı şifresiz mi, şifreli mi? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

GALATASARAY PSG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Paris Saint Germain maçı 01 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.