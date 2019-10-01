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  • 01.10.2019 20:54
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 21:57

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Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında , temsilcisi ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetiyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Galatasaray-PSG | CANLI

Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında , temsilcisi ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı takım, 'in teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarında 73 karşılaşmada 30 galibiyet, 16 beraberlik ve 27 yenilgi aldı. Avrupa kupalarındaki 281. mücadelesine çıkacak Galatasaray, geride kalan karşılaşmalarda 99 galibiyet alırken, 107 kez de mağlup oldu. Mücadele Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.



İLK 11'LER

Galatasaray:
Muslera
Mariano
Luyindama
Marcao
Nagatomo
Nzonzi
Donk
Seri
Belhanda
Babel
Falcao

PSG'nin Galatasaray karşısındaki 11'i:

Navas
Meunier
Bernat
Silva
Kimpembe
Gueye
Marquinhos
Veratti
Sarabia
Icardi
Di Maria



GALATASARAY - PSG MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - maçı 01 Ekim Salı günü (bugün) saat 22.00'de başlayacak. Stadyumu'nda heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

GALATASARAY BERABERLİKLE BAŞLADI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçını deplasmanında Club Brugge ile oynayan Galatasaray rakibi ile golsüz berabere kaldı.

Paris Saint-Germain ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden 'i evinde 3-0 yendi.

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