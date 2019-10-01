Galatasaray-PSG | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, Fransa temsilcisi PSG ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarında 73 karşılaşmada 30 galibiyet, 16 beraberlik ve 27 yenilgi aldı. Avrupa kupalarındaki 281. mücadelesine çıkacak Galatasaray, geride kalan karşılaşmalarda 99 galibiyet alırken, 107 kez de mağlup oldu. Mücadele Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.









İLK 11'LER



Galatasaray:

Muslera

Mariano

Luyindama

Marcao

Nagatomo

Nzonzi

Donk

Seri

Belhanda

Babel

Falcao

PSG'nin Galatasaray karşısındaki 11'i:

Navas

Meunier

Bernat

Silva

Kimpembe

Gueye

Marquinhos

Veratti

Sarabia

Icardi

Di Maria





GALATASARAY - PSG MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Paris Saint Germain maçı 01 Ekim Salı günü (bugün) saat 22.00'de başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

GALATASARAY BERABERLİKLE BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçını Belçika deplasmanında Club Brugge ile oynayan Galatasaray rakibi ile golsüz berabere kaldı.

Paris Saint-Germain ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid'i evinde 3-0 yendi.