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  • 29.09.2019 12:41
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 12:41

Fenerbahçe sinde taraftar rekoru!

'in 6. haftasında 'ın evinde oynanan Fenerbahçe sinde sarı kırmızılı takım seyirci rekoru kırdı. Stadı'nda oynanan dev derbiyi 51 bin 663 taraftar izledi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taraftar rekoru!

, Fenerbahçe sinde kasasını doldurdu. Sarı- Kırmızılılar dev derbi öncesi kulüp mağazasındaki ürün satışından 5 milyon TL'lik önemli bir gelir elde etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, bilet ve loca satışlarından ise 6 milyon TL elde ederek toplamda 11 milyon TL'yi kasasına koydu. Derbiyi önemli bir gelirle kapatmayı bildi.

TÜRK TELEKOM'DA SEYİRCİ REKORU KIRILDI!
G.Saray ve F.Bahçe arasında oynanan dev derbiyi 51 bin 663 biletli taraftar izledi. Bu seyirci sayısı Galatasaray'ın ev sahipliği yaptığı Stadı'ndaki en yüksek seyirci sayısı olarak kayıtlara geçti.

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