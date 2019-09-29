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  • 29.09.2019 13:13
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 13:13

Son dakika: maçının hakemi belli oldu!

A Grubu'nun ikinci haftasında oynanacak olan -Paris Saint Germain maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Galatasaray PSG maçının hakemi belli oldu!

'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Karşılaşmada (VAR) olarak Pawel Gil, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da Tomasz Kwiatkowski görev alacak.

Ayrıntılar geliyor..

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