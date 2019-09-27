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  • 27.09.2019 14:48
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 15:53

Son dakika haberi: , ile yapılan protokolleri feshetti

Son dakika haberine göre; GYO, Spor Kulübü Derneği ile 2016 yılında Riva ve Florya'daki taşınmazlarla ilgili imzalanan protokollerin feshedildiğini duyurdu.

GYO KAP'a yaptığı açıklamada, Spor Kulübü Derneği ile 2016 yılında Riva ve Florya'daki taşınmazlarla ilgili imzalanan protokollerin feshedildiğini duyurdu. Şirket açıklamayı KAP'a yaptı.

Emlak Konut, Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Riva ve Florya'daki taşınmazlar üzerinde proje geliştirmek amacıyla 2016'da protokol imzalamıştı. Söz konusu protokol ile ilgili fesih sürecinin başlatılıdğı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

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