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  • 27.09.2019 17:21
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 17:28

Son dakika haberi: derbisi öncesi 'dan açıklama 'Hacklendik!'

Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında ile karşılaşacak olan 'ın hesabından flaş bir açıklama yapıldı. Galatasaray Instagram hesabından hacklendiğini açıkladı. Haber kısa sürede sosyal medyada yayılırken Twitter'da en popüler konular arasına girdi. Ancak daha sonra yapılan açıklamada ise işin aslı anlaşıldı.

G.Saray 'Hesabımız hacklendi' demişti! İşin aslı bambaşka

Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında ile derbide kozlarını paylaşacak. İki takım da hazırlıklarını neredeyse tamamlarken Galatasaray cephesinden bir son dakika duyurusu gelmişti. Sarı kırmızılılar, derbi öncesi Instagram hesabından bir açıklama yapmış ve Galatasaray resmi hesabının hacklendiğini belirtmişti.

Galatasaray Instagram hesabının story (hikaye) bölümünden "Hesabımız hacklendi" açıklamasında bulunmuştu.

İŞİN ASLI DAHA SONRA ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın bu paylaşımın ardından yeni bir paylaşım geldi ve işin aslı ortaya çıktı. Galatasaray'ın Instagram hesabından Ryan Babel'in paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Yapılan paylaşımda 'Bunu bekliyor muydunuz?' ifadesine yer verildi.

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