Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaşacak. İki takım da hazırlıklarını neredeyse tamamlarken Galatasaray cephesinden bir son dakika duyurusu gelmişti. Sarı kırmızılılar, derbi öncesi Instagram hesabından bir açıklama yapmış ve Galatasaray resmi hesabının hacklendiğini belirtmişti.

Galatasaray Instagram hesabının story (hikaye) bölümünden "Hesabımız hacklendi" açıklamasında bulunmuştu.

İŞİN ASLI DAHA SONRA ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın bu paylaşımın ardından yeni bir paylaşım geldi ve işin aslı ortaya çıktı. Galatasaray'ın Instagram hesabından Ryan Babel'in paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Yapılan paylaşımda 'Bunu bekliyor muydunuz?' ifadesine yer verildi.