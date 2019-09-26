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kupada 4 nala

Ziraat 3 . turunda 'da ile karşı karşıya geldi. Rakibini 4 golle deviren Yeşil-Siyahlılar adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Denizlispor kupada 4 nala
Denizlispor kupada yoluna devam ediyor... 3. turunda 'da 2.Lig ekibi ile karşılaşan rakibi önünde üstün bir futbol sergilerken karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Yeşil-Siyahlılar böylece adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Diğer sonuçlar:

Görelespor-Giresun: 4-1, Erzin-İnegölspor: 1-4, Fatsa-Samsun: 0-4, H.Trabzon-Adana Demir: 2-0, Elazığ-Tepecik: 0-1, Ank. Demir-Başkent Akademi: 1-2, Z.Kömür-N.Anadolu: 4-5, Kemer-Sarıyer: 4-2, Velimeşe-Eyüp: 1-4, Bandırma- Etimesgut: 2-1, Bodrum- Erbaa: 3-0, Kırklareli-Kelkit: 1-0, Pendik-Turgutlu: 0-3, Silivri-Kastamonu: 1-2, Manisa-Elazığ Bld.: 2-1, Menemen-Kırşehir: 2-1, Tuzla-Nazilli: 2-1, İstanbulspor- Pazar: 3-2, K.Maraş-Karagümrük: 1-4, Diyarbekir-Eskişehir: 2-1, Karabük-Gümüşhane: 5-6, Afyon-Bayrampaşa: 0-1, Tarsus-Darıca: 4-0, Göztepe- Yozgat: 3-0.

SAMSUN FARK YAPTI
TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor Fatsa Belediyespor'u 4-0 yenerek kupada adını bir üst tura yazdırdı.

A SPOR'DA 5 MAÇ VAR
Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı bugün oynanacak olan 5 karşılaşma ile sona erecek. Karşılaşmalar A Spor ekranlarından başlangıç saatiyle birlikte naklen verilecek.

YARIN
13.00 Anadolu-Gazişehir

14.30 Hatayspor-Siirtspor

16.30 G.Birliği-Osmaniye

18.30 Akhisar-Bayburt

20.30 Sakaryaspor-Çankırı

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