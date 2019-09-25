Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Günün devam eden maçlarında Göztepe ile Yozgatspor karşı karşıya geldi. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmayı Göztepe 3-0 kazanarak bir üst tura adını yazdırdı.



İzmir ekibinin gollerini Samet Göker (KK), Eren Derdiyok ve Ege Özkayımoğlu kaydetti.



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SON 16'DA VAR DEVREDE

VAR, bu sezon da kupada siftah yapıyor. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve finalde VAR protokolüne uygun olarak, Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacak.



