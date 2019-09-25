Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 25.09.2019 23:28
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 23:28

'nda bir üst tura yükseldi

'nda 3. tur maçlarının heyecanı sürüyor. ekiplerinden sahasında Yozgatspor'u konuk etti. ekiplerinden Göztepe rakibini 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Göztepe kupada bambaşka!

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu 'nda 3. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Günün devam eden maçlarında ile Yozgatspor karşı karşıya geldi. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmayı Göztepe 3-0 kazanarak bir üst tura adını yazdırdı.

ekibinin gollerini Samet Göker (KK), ve Ege Özkayımoğlu kaydetti.

GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SON 16'DA VAR DEVREDE
VAR, bu sezon da kupada siftah yapıyor. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve finalde VAR protokolüne uygun olarak, Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriZiraat Türkiye Kupası'nda Göztepe bir üst tura yükseldi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri