Galatasaray Fenerbahçe bilet fiyatları ne kadar? Spor Toto Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 6. haftası iki ezeli rakibin mücadelesine sahne olacak. Yeni transferleriyle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe ile Galatasaray, galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Karşılaşmanın biletleri bugün satışa çıkıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe bilet fiyatları ne kadar? 2019 Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatsaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftsında mücadele edecek. Galatasaray Fenerbahçe derbisi 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY FERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?