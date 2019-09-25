Galatasaray Fenerbahçe bilet fiyatları ne kadar? Spor Toto Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 6. haftası iki ezeli rakibin mücadelesine sahne olacak. Yeni transferleriyle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe ile Galatasaray, galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Karşılaşmanın biletleri bugün satışa çıkıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe bilet fiyatları ne kadar? 2019 Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...
GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatsaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftsında mücadele edecek. Galatasaray Fenerbahçe derbisi 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
GALATASARAY FERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
|KATEGORİLER
|FİYATLAR
|Kategori 1
|1.500 TL
|Kategori 2
|1.300 TL
|Kategori 3
|1.200 TL
|Kategori 4
|1.200 TL
|Kategori 5
|1.000 TL
|Kategori 6
|800 TL
|Kategori 7
|600 TL
|Kategori 8
|400 TL
|Kategori 9
|350 TL
|Kategori 10
|225 TL
|Kategori 11
|200 TL
|Kategori 12 Misafir
|200 TL
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