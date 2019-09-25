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  • 25.09.2019 08:56
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 08:56

bilet fiyatları ne kadar? 2019 , saat kaçta?

derbisine sayılı günler kaldı. Heyecan dozu yüksek geçecek dev derbinin biletleri satışa çıkıyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu. Peki, ne kadar? 2019 , saat kaçta başlayacak?

Galatasaray-Fenerbahçe bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray Fenerbahçe bilet fiyatları ne kadar? Spor Toto Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 6. haftası iki ezeli rakibin mücadelesine sahne olacak. Yeni transferleriyle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe ile Galatasaray, galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Karşılaşmanın biletleri bugün satışa çıkıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe bilet fiyatları ne kadar? 2019 Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatsaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftsında mücadele edecek. Galatasaray Fenerbahçe derbisi 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY FERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

KATEGORİLER FİYATLAR
Kategori 1 1.500 TL
Kategori 2 1.300 TL
Kategori 3 1.200 TL
Kategori 4 1.200 TL
Kategori 5 1.000 TL
Kategori 6 800 TL
Kategori 7 600 TL
Kategori 8 400 TL
Kategori 9 350 TL
Kategori 10 225 TL
Kategori 11 200 TL
Kategori 12 Misafir 200 TL

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