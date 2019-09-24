Beşiktaş'ta deprem... Başkan Fikret Orman istifa ettiğini açıkladı

Taraftar desteğimiz de yoktu. Stadı 1 sene içersinde tüm izinlerini aldık. Cumhurbaşkanımızdan büyük destek gördük. Stadın inşaat sürecinde hemen hemen hayatım burada geçti. Bütün tuğlalarda, benim alın terim var. Biz çok zor günlerden geldik...