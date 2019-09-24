Beşiktaş'ta deprem... Başkan Fikret Orman istifa ettiğini açıkladı
Beşiktaş'ta bir son dakika gelişmesi yaşanıyor... Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta düzenlediği basın toplantısında istifa edeceğini duyurdu. Bu haber Beşiktai camiasında deprem etkisi yarattı. İşte haberin ayrıntıları...
24.09.2019 12:15
- Son Güncelleme: 24.09.2019 12:24
'Beşiktaş'a başkan olduğum süre boyunca kimseye kaldıraç olmadım. Kimsenin özel desteğiyle bir hareket almadım. Bütün desteğimi Beşiktaş camiasından aldım. Beşiktaş'ın her şeyden evvel moralini toparladığımızı düşünüyorum. FEDA senesiyle başladık. FEDA senesi zor bir seneydi. Kimseye askıntı olmadım, kimseden yardım istemedim. Bütün bunları Beşiktaş'ın dinamiklerini harekete geçirerek yapmaya başladım.
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