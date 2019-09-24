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Beşiktaş'ta deprem... Başkan Fikret Orman istifa ettiğini açıkladı

Beşiktaş'ta bir son dakika gelişmesi yaşanıyor... Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta düzenlediği basın toplantısında istifa edeceğini duyurdu. Bu haber Beşiktai camiasında deprem etkisi yarattı. İşte haberin ayrıntıları...

24.09.2019 12:15 - Son Güncelleme: 24.09.2019 12:24
Beşiktaş'ta deprem... Başkan Fikret Orman istifa ettiğini açıkladı

FİKRET ORMAN GÖREVİ BIRAKIYOR

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta flaş bir basın toplantısı düzenliyor. Fikret Orman istifa edeceğini duyurdu.

Fikret Orman şu açıklamaları yaptı:

Beşiktaş'ta deprem... Başkan Fikret Orman istifa ettiğini açıkladı

'Beşiktaş'a başkan olduğum süre boyunca kimseye kaldıraç olmadım. Kimsenin özel desteğiyle bir hareket almadım. Bütün desteğimi Beşiktaş camiasından aldım. Beşiktaş'ın her şeyden evvel moralini toparladığımızı düşünüyorum. FEDA senesiyle başladık. FEDA senesi zor bir seneydi. Kimseye askıntı olmadım, kimseden yardım istemedim. Bütün bunları Beşiktaş'ın dinamiklerini harekete geçirerek yapmaya başladım.

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Beşiktaş'ta deprem... Başkan Fikret Orman istifa ettiğini açıkladı

Taraftar desteğimiz de yoktu. Stadı 1 sene içersinde tüm izinlerini aldık. Cumhurbaşkanımızdan büyük destek gördük. Stadın inşaat sürecinde hemen hemen hayatım burada geçti. Bütün tuğlalarda, benim alın terim var. Biz çok zor günlerden geldik...

Beşiktaş'ta deprem... Başkan Fikret Orman istifa ettiğini açıkladı

'BEŞİKTAŞ BÜYÜKLERİNE HEP SAHİP ÇIKTIK'

Göçebe gibi oynadık. 2 sene Avrupa'ya gitmedik. Bütün maçlarımızı deplasmanda oynadık. Gelirimiz yoktu.

Beşiktaş'ın bütün sponsorluklarını, Beşiktaş'ın Türkiye'nin en büyük takımı olduğunu anlatarak aldık..

Beşiktaş'ta deprem... Başkan Fikret Orman istifa ettiğini açıkladı

Rakiplerimiz bir araya gelerek bizimle mücadele etmeye başladılar.

BJK TV'yi müthiş bir yer yaptık; kapattık ama... Beşiktaş büyüklerine hep sahip çıktık.

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