Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 24.09.2019 15:40
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 17:26

Maç sonucu: spor 1 - 3

3. tur maçında deplasmanda spor ile karşılaştı. Timsah karşılaşmayı Çağlayan Menderes, Seleznyov ve Selçuk Şahin'in attığı gollerle sahadan 3-1lik galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibinin tek golü ise Çağlayan'dan geldi.

Bursaspor ZTK'da eski günlerini anımsattı!

'nda spor'a konuk oldu. Süper Lig ekibi Bursaspor ile 3. Lig 3. Grup takımı Muğlaspor'un mücadelesinde ilk yarı golsüz beraberlikle tamamlandı.

TİMSAH 2. YARIDA AÇILDI

Bursaspor ikinci yarıya hızlı başladı. 54. dakikada Yevhen Seleznyov ile öne geçen Bursaspor, kısa süre sonra farkı ikiye çıkarttı.

Yeşil beyazlılar 62. dakikada Igor Wanderson da Silva ile bir gol daha buldu. 2-0

Bursaspor'un gollerine Muğlaspor'un cevabı da çok geç olmadan geldi. Çağlayan Menderes, 64. dakikada skoru bire indiren golü attı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMaç sonucu: Muğlaspor 1 - 3 Bursaspor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri