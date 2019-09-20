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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sicil yanıtı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkındaki 'sicil' açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Fatih Terim'in ardından Ali Koç'a bir yanıt da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den geldi. İşte Mustafa Cengiz'in o sözleri.

20.09.2019 15:37 - Son Güncelleme: 20.09.2019 15:43
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sicil yanıtı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan söz düellosuna sarı-kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz'de katıldı.

ALİ KOÇ PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sicil yanıtı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sponsorluk anlaşmasının basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

FATİH TERİM'DEN ALİ KOÇ'A SİCİL CEVABI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sicil yanıtı

Cengiz, ezeli rakip Fenerbahçe ile yaşanan süz düellosunu da masaya yatırdı.

ALİ KOÇ'TAN FATİH TERİM'E SALVO

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sicil yanıtı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gereken yanıtı verdiklerini ima eden Cengiz, "Bize saldıran yöneticiye usulünce yanıt verdik.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sicil yanıtı

Herkese saygı duyuyoruz. Kimseye hiçbir camiaya laf etmeyiz. Kimseden de çekinmeyiz, bunu da herkes bilir" dedi.

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