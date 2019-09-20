Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sicil yanıtı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkındaki 'sicil' açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Fatih Terim'in ardından Ali Koç'a bir yanıt da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den geldi. İşte Mustafa Cengiz'in o sözleri.
20.09.2019 15:37
- Son Güncelleme: 20.09.2019 15:43
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan söz düellosuna sarı-kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz'de katıldı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sponsorluk anlaşmasının basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.
FATİH TERİM'DEN ALİ KOÇ'A SİCİL CEVABI
Cengiz, ezeli rakip Fenerbahçe ile yaşanan süz düellosunu da masaya yatırdı.
ALİ KOÇ'TAN FATİH TERİM'E SALVO
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